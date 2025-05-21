ЗСУ стримують штурми: росіяни намагалися прорвати кордон Харківщини

Російські війська 20 травня здійснили чергову спробу прориву державного кордону України в районі населеного пункту Строївка на Харківщині.

Українські сили оборони продовжують контролювати ситуацію та запобігають проривам ворога у прикордонних районах.

"Минулої доби ворог вчергове здійснив спробу перетину державного кордону України у напрямку Строївки. Групу штурмовиків знищено, інфільтрації у Харківську область не допущено", - зазначили в повідомленні.

За даними українських військових, окупанти спробували проникнути на територію Харківської області групою штурмовиків. Її було знищено.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що на Харківському напрямку ворог тричі намагався атакувати в районі Вовчанська та в напрямку Строївки.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Крім того, від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 976 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати росіян склали ще 980 одиниць.

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