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РФ накопичує резерви в районі Часового Яру та на Сіверському напрямку, - ОТУ "Луганськ"

Понеділок 11 листопада 2024 22:25
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РФ накопичує резерви в районі Часового Яру та на Сіверському напрямку, - ОТУ "Луганськ" Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У районі Часового Яру та на Сіверському напрямку російські війська збирають сили та накопичують резерви. Ймовірно, кількість активних боїв і штурмів на цих напрямках незабаром відновиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю ОТУ "Луганськ" Анастасію Бобовнікову в ефірі телемарафону.

"На Торецькому напрямку кількість штурмів збільшилася. А у районі Часового Яру і на Сіверському напрямку досі залишається тенденція до того, що кількість штурмів зменшується. Наприклад, на Сіверському напрямку за минулу добу був усього один штурм", - розповіла Бобовнікова.

Також вона додала, що у росіян є просування на Торецькому напрямку.

"Ми бачимо, що на Торецькому напрямку знову відновилися динамічна ситуація. Зараз ворог намагається наступати малими піхотними групами, як і раніше. За минулу добу було 16 штурмів. І протягом минулої доби майже 90 осіб було знищено або поранено у самому Торецьку", - зазначила речниця.

За її словами, при цьому у районі Часового Яру та на Сіверському напрямку РФ збирає сили та накопичує резерви. Очікується, що за деякий час кількість активних бойових дій і штурмів відновиться.

Бобовнікова також розповіла, що на всіх трьох напрямках, що знаходяться у зоні відповідальності ОТУ "Луганськ", росіяни застосовують авіацію.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, станом на 16:00 11 листопада на фронті відбулося 125 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на Курахівському напрямку. Також ворог активний на Покровському.

Окрім того, у Силах оборони півдня повідомили, що російські війська незабаром можуть розпочати наземні штурми на півдні Запорізької області. Це може статися протягом кількох днів.

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