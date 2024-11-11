РФ накапливает резервы в районе Часового Яра и на Северском направлении, - ОТГ "Луганск"

В районе Часового Яра и Северского направления российские войска собирают силы и накапливают резервы. Вероятно, количество активных боев и штурмов на этих направлениях вскоре возобновится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОТГ "Луганск" Анастасию Бобовникову в эфире телемарафона.

"На Торецком направлении количество штурмов увеличилось. А в районе Часового Яра и на Северском направлении до сих пор остается тенденция к тому, что количество штурмов уменьшается. Например, на Северском направлении за минувшие сутки был всего один штурм", - рассказала Бобовникова.

Также она добавила, что у россиян есть продвижение на Торецком направлении.

"Мы видим, что на Торецком направлении снова возобновились динамическая ситуация. Сейчас враг пытается наступать малыми пехотными группами, как и раньше. За минувшие сутки было 16 штурмов. И за прошедшие сутки почти 90 человек были уничтожены или ранены в самом Торецке", - отметила спикер.

По ее словам, при этом в районе Часового Яра и Северского направления РФ собирает силы и накапливает резервы. Ожидается, что через некоторое время количество активных боевых действий и штурмов возобновится.

Бобовникова также рассказала, что на всех трех направлениях, которые находятся в зоне ответственности ОТГ "Луганск", россияне применяют авиацию.