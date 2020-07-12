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Путин заявил, что плохие отношения РФ и Украины не связаны с аннексией Крыма

Москва, Воскресенье 12 июля 2020 14:40
Путин заявил, что плохие отношения РФ и Украины не связаны с аннексией Крыма
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Максим Зайченко

По его словам, плохие отношения "рано или поздно схлынут"

Президент России Владимир Путин заявил, что плохие отношения Украины и России не связаны с аннексией украинского Крыма в 2014 году.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия-1", передает агентство ТАСС.

"То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано", - сказал Путин.

Он также выразил уверенность, что "эта пена (плохие отношения двух стран - ред.) рано или поздно схлынет".

Напомним, Россия начала агрессию против Украины в 2014 году с оккупации Крымского полуострова, а затем поддержала террористов на Донбассе. Аннексия Крыма не признана ни одной цивилизованной страной мира, как и "республики ЛДНР".

В феврале 2014 года в Крым вторглись военные без опознавательных знаков, курирование которых РФ сначала не признавала. Позже президент Путин заявил, что это были российские военные, таким образом признав агрессию и нарушение международного права.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о готовности Кремля к выходу Украины из Минских соглашений, но, по его словам, всем сторонам переговорного процесса, это "не понравится".

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