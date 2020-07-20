РФ почала будувати в окупованому Криму десантні кораблі

Фото: Путін на заводі "Затока" в Керчі (kremlin.ru)

У Керчі хочуть побудувати два російських кораблі

Президент Російської Федерації Володимир Путін відвідав окупований український Крим. У Керчі на суднобудівному заводі "Затока" Путін дав старт будівництву двох десантних кораблів для флоту РФ.

Про це йдеться на сайті російського президента.

Разом з Путіним на анексований півострів прибули також представники російського уряду і Міноборони. На керченському заводі "Затока" будуть будувати два десантних кораблі - "Іван Рогов" і "Митрофан Москаленко".

Під час бесіди з робітниками заводу Путін заявив, що потужності заводу, які належали Україні, "не те щоб були зруйновані, вони просто не розвивалися".

"Я розмовляв, коли у нас нормальні стосунки з колегами, у тому числі й уряду України, з останнім прем'єром багато розмовляв, ще коли він був прем'єром. Вони змушені були це робити, не тому, що вони спеціально проти Криму там працюють, просто змушені були це робити в силу важкої економічної ситуації", - сказав Путін.

Нагадаємо, Росія почала агресію проти України з окупації Кримського півострова. В лютому 2014 року в Крим вторглися російські військові без розпізнавальних знаків. Пізніше Путін визнав, що РФ ввела на півострів війська, тим самим визнавши агресію і порушення міжнародного права.

Зазначимо, раніше російський президент заявляв, що погані відносини України та Росії не пов'язані з анексією українського Криму.