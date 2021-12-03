UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

РФ начала в оккупированном Крыму учения морской пехоты: привлечено более 500 военных

Автор: Мария Кучерявец

Россия начала военные учения морской пехоты со стрельбами на территории временно оккупированного Крыма. К ним привлекли более полутысячи солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"В полевых условиях морские пехотинцы выполнят задачи по огневой подготовке и вождению, выполнят боевые стрельбы по мишенным позициям из всех видов стрелкового оружия и противотанковых комплексов, механики-водители отработают приемы вождения в преодолении различных препятствий во время движения по пересеченной местности и морской", - говорится в сообщении.

Кроме того указано, что при передвижении на полигоне морские пехотинцы якобы "тренировались оборонять колонны техники" на марше и "нейтрализовать диверсионно-разведывательные группы" условного противника.

В Минобороны РФ сообщили, что такие учения проходят "в соответствии с планом боевой подготовки сил флота" на зимний период обучения 2022 учебного года.

Напомним, сегодня глава Минобороны Алексей Резников рассказал о численности российских войск вблизи границ Украины. По его словам, общее количество на сегодня оценивается в 94,3 тысячи солдат и офицеров.

Добавим, Резников заявил, что Украина допускает возможность вторжения России. Наиболее вероятным время достижения готовности к эскалации будет конец января.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКрым