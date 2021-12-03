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РФ почала в окупованому Криму навчання морської піхоти: залучено понад 500 військових

Автор: Марія Кучерявець

Росія почала військові навчання морської піхоти зі стрільбами на території тимчасово окупованого Криму. До них залучили більш як півтисячі солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони РФ.

"У польових умовах морські піхотинці виконають завдання з вогневої підготовки та водіння, виконають бойові стрільби за мішеними позиціями з усіх видів стрілецької зброї та протитанкових комплексів, механіки-водії відпрацюють прийоми водіння у подоланні різних перешкод під час руху по пересіченій місцевості та морській", - йдеться в повідомленні.

Крім того вказано, що при пересуванні на полігоні морські піхотинці нібито тренувалися "обороняти колони техніки на марші" та "нейтралізувати диверсійно-розвідувальні групи" умовного супротивника.

У Міноборони РФ повідомили, що такі навчання відбуваються "відповідно до плану бойової підготовки сил флоту" на зимовий період навчання 2022 навчального року.

Нагадаємо, сьогодні глава Міноборони Олексій Резніков розповів про чисельність російських військ поблизу кордонів України. За його словами, загальна кількість на сьогодні оцінюється в 94,3 тисячі солдатів та офіцерів.

Додамо, Резніков заявив, що Україна допускає можливість вторгнення Росії. Найбільш вірогідним часом досягнення готовності до ескалації буде кінець січня.

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