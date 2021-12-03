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РФ начала в оккупированном Крыму учения морской пехоты: привлечено более 500 военных

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Крым, Пятница 03 декабря 2021 11:36
РФ начала в оккупированном Крыму учения морской пехоты: привлечено более 500 военных Фото: РФ начала в оккупированном Крыму учения морской пехоты (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Россия начала военные учения морской пехоты со стрельбами на территории временно оккупированного Крыма. К ним привлекли более полутысячи солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"В полевых условиях морские пехотинцы выполнят задачи по огневой подготовке и вождению, выполнят боевые стрельбы по мишенным позициям из всех видов стрелкового оружия и противотанковых комплексов, механики-водители отработают приемы вождения в преодолении различных препятствий во время движения по пересеченной местности и морской", - говорится в сообщении.

Кроме того указано, что при передвижении на полигоне морские пехотинцы якобы "тренировались оборонять колонны техники" на марше и "нейтрализовать диверсионно-разведывательные группы" условного противника.

В Минобороны РФ сообщили, что такие учения проходят "в соответствии с планом боевой подготовки сил флота" на зимний период обучения 2022 учебного года.

Напомним, сегодня глава Минобороны Алексей Резников рассказал о численности российских войск вблизи границ Украины. По его словам, общее количество на сегодня оценивается в 94,3 тысячи солдат и офицеров.

Добавим, Резников заявил, что Украина допускает возможность вторжения России. Наиболее вероятным время достижения готовности к эскалации будет конец января.

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