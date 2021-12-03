РФ начала в оккупированном Крыму учения морской пехоты: привлечено более 500 военных

Россия начала военные учения морской пехоты со стрельбами на территории временно оккупированного Крыма. К ним привлекли более полутысячи солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"В полевых условиях морские пехотинцы выполнят задачи по огневой подготовке и вождению, выполнят боевые стрельбы по мишенным позициям из всех видов стрелкового оружия и противотанковых комплексов, механики-водители отработают приемы вождения в преодолении различных препятствий во время движения по пересеченной местности и морской", - говорится в сообщении.

Кроме того указано, что при передвижении на полигоне морские пехотинцы якобы "тренировались оборонять колонны техники" на марше и "нейтрализовать диверсионно-разведывательные группы" условного противника.

В Минобороны РФ сообщили, что такие учения проходят "в соответствии с планом боевой подготовки сил флота" на зимний период обучения 2022 учебного года.