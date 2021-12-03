РФ почала в окупованому Криму навчання морської піхоти: залучено понад 500 військових

Росія почала військові навчання морської піхоти зі стрільбами на території тимчасово окупованого Криму. До них залучили більш як півтисячі солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони РФ.

"У польових умовах морські піхотинці виконають завдання з вогневої підготовки та водіння, виконають бойові стрільби за мішеними позиціями з усіх видів стрілецької зброї та протитанкових комплексів, механіки-водії відпрацюють прийоми водіння у подоланні різних перешкод під час руху по пересіченій місцевості та морській", - йдеться в повідомленні.

Крім того вказано, що при пересуванні на полігоні морські піхотинці нібито тренувалися "обороняти колони техніки на марші" та "нейтралізувати диверсійно-розвідувальні групи" умовного супротивника.

У Міноборони РФ повідомили, що такі навчання відбуваються "відповідно до плану бойової підготовки сил флоту" на зимовий період навчання 2022 навчального року.