РФ начала использовать некоторые нетипичные товары и продукты для войны, - МИД Литвы

РФ начала использовать для войны против Украины некоторые товары и продукты, которые ранее не использовались, как военный инструмент. Такие действия могут повлиять на дальнейший экспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса .

"С истощением военных ресурсов, Россия начала использовать некоторые товары и продукты, которые ранее не использовались как военный инструмент", - заявил дипломат во время встречи министров иностранных дел стран Северо-Балтийской восьмерки Nordic-Baltic Eight.

Россияне прибегают к изобретательности, из-за потери ресурсов, однако это может повлечь за собой изменение экспортных списков из РФ.

"Страны, которые принимают участие в нашей встрече, могут обратиться в Еврокомиссию и предложить пересмотреть экспортные списки", - добавил Ландсбергис.