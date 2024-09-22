РФ набиратиме лекторів до університетів в окупації з числа ветеранів "СВО", - ЦНС

За даними інформаційного ресурсу, ворог планує набрати лекторів до захоплених університетів з числа ветеранів так званої "СВО". У фейкові ВНЗ братимуть навіть тих, хто не має досвіду роботи в цій галузі.

"Єдиною умовою працевлаштування є наявність вищої освіти та бажання переїхати остаточно на тимчасово окуповані території", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, за інформацією ЦНС, Москва планує розв'язати одразу три проблеми: подолати дефіцит, працевлаштувати бойовиків та завезти в регіон росіян.

Однак проблемою є те, що кількість російських окупантів з вищою освітою - невелика. Більш того, не всі з них хочуть ставати "лекторами" та переїжджати на окуповані території України.

В кінці публікації Центр національного спротиву закликав людей повідомляти про зрадників та всіх, хто обслуговує окупантів на тимчасово захоплених українських землях.