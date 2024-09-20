В окупованій Херсонській області школярі мали слухати лекції пропагандистів РФ, - ЦНС

Ворог продовжує нав'язувати пропаганду дітям в окупації. Так, в окупованій частині Херсонської області у захоплених школах відбулись лекції пропагандистів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

Зокрема, лекції відбулись під час так званих "розмов про важливе". Мова йде про обов'язкові пропагандистські уроки, які проходять раз на тиждень. Проте на цей раз заняття проводили російські пропагандисти, а саме - співробітники ТАСС.

Під час пропагандистських лекцій українських дітей переконували, що російські ЗМІ є рупором "правди". Крім того, пропагандисти надавали перелік "бажаних медіа", а також проводили перевірку підписок у телефонах.

За даними ЦНС, відповідна програма лекцій була підготовлена Міністерством просвіти РФ.

В кінці публікації Центр національного спротиву нагадав, що пропаганда є воєнним злочином без терміну давності. Тож кожен дотичний "до промивання мізків українців понесе заслужене покарання".