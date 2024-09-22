РФ будет набирать лекторов в университеты в оккупации из числа ветеранов "СВО", - ЦНС

По данным информационного ресурса, враг планирует набрать лекторов в захваченные университеты из числа ветеранов так называемой "СВО". В фейковые ВУЗы будут брать даже тех, кто не имеет опыта работы в этой области.

"Единственным условием трудоустройства есть наличие высшего образования и желание переехать окончательно на временно оккупированные территории", - говорится в сообщении.

Таким образом, по информации ЦНС, Москва планирует решить сразу три проблемы: преодолеть дефицит, трудоустроить боевиков и завезти в регион россиян.

Однако проблемой является то, что количество российских окупантов с высшим образованием - небольшое. Более того, не все из них хотят становиться "лекторами" и переезжать на оккупированные территории Украины.

В конце публикации Центр национального сопротивления призвал людей сообщать о предателях и всех, кто обслуживает оккупантов на временно захваченных украинских землях.