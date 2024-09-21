Росіянам платитимуть мільйони рублів за переїзд на окуповані території України, - ЦНС

Росія платитиме гроші своїм громадянам, які переїдуть жити на тимчасово окуповані території України. Мова йде про частину Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей і півострів Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

Інформаційний ресурс зазначив, що відповідний указ, який передбачає такі соцгарантії, видав російський диктатор Володимир Путін. Громадянами РФ обіцяють виплатити від 3 до 5 млн рублів. Проте є нюанс, необхідно привезти в тому числі сім'ю.

"Виплати обіцяють насамперед тим "відкомандированим" спеціалістам, котрі привезуть із собою усю свою сім'ю", - йдеться у повідомленні.

Як пише ЦНС, найбільш затребуваними для окупаційних адміністрацій є працівники, які можуть облаштовувати рубежі або позиції та перевозити вантажі. Крім того, потрібні будівельники для "відновлення" об'єктів інфраструктури в окупованих українських містах, яку знищили російські війська.

Центр національного спротиву додав, що на тимчасово окупованих територіях ворог досі не може завершити формування окупаційних адміністрацій, про що ми писали раніше. Наразі окупанти шукають зрадників для роботи в адміністраціях та інших фейкових структурах.