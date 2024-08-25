РФ набирає своїх солдат до фейкових ВНЗ на окупованих територіях України, - ЦНС

Інформаційний ресурс зазначив, що більшість солдатів російської окупаційної армії не мають вищої освіти. Відтак росіяни в примусовому порядку зараховують загарбників до фейкових ВНЗ на окупованих територіях України.

Крім того, до так званих "університетів" немає черги з абітурієнтів, а сам вступ є формальністю, оскільки іспити не передбачені.

"Відтак окупанти формують списки солдатів, які нібито добровільно вступили навчатись до цих закладів", - йдеться у повідомленні.

Також у Центрі національного спротиву закликали повідомляти про педагогічний склад цих університетів, "аби ніхто зі зрадників не уникнув відповідальності".