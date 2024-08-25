РФ набирає своїх солдат до фейкових ВНЗ на окупованих територіях України, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України окупанти намагаються заповнити свої фейкові університети солдатами РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).
Інформаційний ресурс зазначив, що більшість солдатів російської окупаційної армії не мають вищої освіти. Відтак росіяни в примусовому порядку зараховують загарбників до фейкових ВНЗ на окупованих територіях України.
Крім того, до так званих "університетів" немає черги з абітурієнтів, а сам вступ є формальністю, оскільки іспити не передбачені.
"Відтак окупанти формують списки солдатів, які нібито добровільно вступили навчатись до цих закладів", - йдеться у повідомленні.
Також у Центрі національного спротиву закликали повідомляти про педагогічний склад цих університетів, "аби ніхто зі зрадників не уникнув відповідальності".
Нагадаємо, що російські окупанти вводять у всіх школах на окупованих територіях України обов'язкову військову підготовку українських дітей.
Раніше також повідомлялося про набір до "Юнармії" РФ близько сотні тисяч українських підлітків.
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