РФ набирает своих солдат в фейковые ВУЗы на оккупированных территориях Украины, - ЦНС

Информационный ресурс отметил, что большинство солдат российской оккупационной армии не имеют высшего образования. Следовательно, россияне в принудительном порядке зачисляют захватчиков в фейковые ВУЗы на оккупированных территориях Украины.

Кроме того, к так называемым "университетам" нет очереди из абитуриентов, а само поступление является формальностью, поскольку экзамены не предусмотрены.

"Следовательно оккупанты формируют списки солдат, которые якобы добровольно поступили учиться в эти заведения", - говорится в сообщении.

Также в Центре национального сопротивления призвали сообщать о педагогическом составе этих университетов, "чтобы никто из предателей не ушел от ответственности".