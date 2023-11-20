У РФ можлива тотальна мобілізація після президентських виборів, - Данілов

Український чиновник у ході виступу на форумі Halifax International Security Forum зазначив, що РФ змогла адаптуватися до обмежувальних заходів, введених західними країнами у відповідь на широкомасштабну військову агресію проти України, та постійно вливає кошти у свою оборонну сферу.

"Росія виявилась стійкішою до західних санкцій, ніж очікувалось. Економіка країни все більше переходить на військові рейки. Можлива тотальна мобілізація після президентських виборів 2024 року", - сказав Данілов.

Також секретар РНБОУ звернув увагу на те, що президентські вибори в РФ 17 березня наступного року стануть "знаковою датою" для Кремля.

"Після чергової інтронізації Путіна (російського диктатора Володимира Путіна, - ред.) відбудеться цементування режиму, по суті руки будуть розв'язані", - заявив він.

Данілов у цьому контексті додав, що Україна і світова спільнота мають 3-4 місяці для відповідної підготовки.

Усунення загрози РФ

На думку секретаря РНБО, реальне майбутнє Росії "туманне", але в нинішньому імперському вигляді вона загрожуватиме не лише країнам-сусідам та Європі, а й світовому порядку.

"Ми вважаємо, що найбільш ефективним способом унеможливлення повторної агресії є контрольована декомпозиція Росії на декілька частин. Адже розпад Росії автоматично призведе до демонтажу путінського режиму, десуверенізації РФ, а також її денуклеаризації та демілітаризації", - пояснив чиновник.

При цьому Данілов додав, що зараз передбачити всі особливості та процеси майбутньої фрагментації Росії він не може. Йдеться, зокрема, про план мінімізації ядерних ризиків та нерозповсюдження зброї масової поразки, про потоки біженців у разі громадянської війни, про політичну стратегію взаємодії з новими територіальними утвореннями на території нинішньої РФ.

"Але відповіді на ці запитання і рішення мають бути знайдені спільними зусиллями і в самий найближчий час", - резюмував він.

Мобілізація у Росії

За даними Головного управління розвідки МОУ, у Росії триває проведення "прихованої" мобілізації на війну проти України. Нині її темпи становлять понад 20 тисяч осіб на місяць.

Крім того, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що Росія намагається вербувати найманців у країнах Центральної Азії для війни проти України.

Також російські загарбники серйозно взялися за мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у захопленій Луганській області мобілізують шахтарів та ув'язнених.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, рішення про оголошення офіційної мобілізації в Росії раніше вже лежало на столі в Кремлі, але його відклали, зокрема, щоб не налякати електорат перед президентськими виборами навесні 2024 року.