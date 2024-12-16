РФ може зробити "тіньовий флот" військовим інструментом, - Politico

Як зазначили у видання, з моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році тіньовий флот РФ значно розрісся. Наразі він складається із суден, які працюють поза офіційним світом судноплавства. Саме тому "тіньовий флот" становить ризик для легально працюючих суден, прибережних держав і морського середовища.

Водночас він становить додаткову загрозу для членів НАТО. Як пише Politico, Росія може використовувати цей величезний флот для стратегічних морських перевезень.

Зазначається, що судна з "тіньового флоту" не мають належного страхування цивільної відповідальності та плавають під прапорами Габону та інших країн з мінімальним або нульовим морським досвідом. До введення граничних цін та інших санкцій тіньовий флот складався з кількох сотень суден, що перевозили санкційні товари до Ірану, Венесуели та Північної Кореї і з них. Але Росія стала надзвичайно залежною від тіньового флоту, і тому багато офіційно працюючих судновласників раптом зацікавилися продажем старих суден росіянам.

Хоча тіньові судна за визначенням важко ідентифікувати, за оцінками, зараз цей флот становить 17% світового нафтового танкерного флоту. Це свідчить про те, що власники понад 1000 торгових суден стали на бік Росії. Ці власники та судна цілком можуть допомагати Кремлю й іншими способами. Зокрема, Кремль міг би використовувати ці судна для стратегічних морських перевезень.

У виданні нагадали, що стратегічні морські перевезення є одним з видів військової діяльності, який відбувається далеко від очей громадськості. Зокрема, комерційні судна перевозять необхідне для армії спорядження - від танків до пального. І якщо Росія вирішить розв'язати новий військовий конфлікт, то може скористатися тіньовим флотом.