ua en ru
Пн, 25 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти "тіньового флоту" Росії

Понеділок 25 листопада 2024 14:43
UA EN RU
Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти "тіньового флоту" Росії Фото: глава МЗС Великобританії Девід Леммі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Велика Британія наклала санкції на 30 суден із так званого "тіньового флоту" Росії, який займався транспортуванням нафти і нафтопродуктів на мільярди фунтів стерлінгів. Це наймасштабніший пакет санкцій такого роду, спрямований на обмеження здатності Кремля фінансувати війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Британії.

Половина цих суден за останній рік перевезла нафту і продукти на суму понад 4,3 мільярда доларів.

Загальна кількість нафтових танкерів під санкціями Великої Британії досягла 73, що перевищує показники будь-якої іншої країни. Під санкції потрапили і страхові компанії, які обслуговують цей флот.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі наголосив на важливості подальшого тиску на Кремль. Він також зазначив, що доходи від продажу нафти є ключовим джерелом фінансування війни проти України.

На зустрічі міністрів закордонних справ G7 в Італії Леммі закликав міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію і підтримати Україну військовою та фінансовою допомогою. Він також порушив питання міграції, гуманітарної кризи в Газі та спільної роботи зі зміцнення оборони в рамках Глобальної програми бойової авіації.

Санкції проти Росії

У середині липня вперше під санкції потрапили судна російського "тіньового флоту" РФ. За даними британської влади, сприяють обходу західних обмежень на експорт нафти.

Також Британія ввела санкції проти російських військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, а також їхнього керівника Ігоря Кириллова. Ці заходи пов'язані зі звинуваченнями у використанні хімічної зброї на території України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Стало відомо, коли Трамп може підготувати план завершення війни в Україні
Стало відомо, коли Трамп може підготувати план завершення війни в Україні
DAILY
План, якого немає. Що Трамп думає про війну в Україні та до чого готуються у Зеленського
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна План, якого немає. Що Трамп думає про війну в Україні та до чого готуються у Зеленського