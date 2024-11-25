Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти "тіньового флоту" Росії

Велика Британія наклала санкції на 30 суден із так званого "тіньового флоту" Росії, який займався транспортуванням нафти і нафтопродуктів на мільярди фунтів стерлінгів. Це наймасштабніший пакет санкцій такого роду, спрямований на обмеження здатності Кремля фінансувати війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Британії.

Половина цих суден за останній рік перевезла нафту і продукти на суму понад 4,3 мільярда доларів.

Загальна кількість нафтових танкерів під санкціями Великої Британії досягла 73, що перевищує показники будь-якої іншої країни. Під санкції потрапили і страхові компанії, які обслуговують цей флот.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі наголосив на важливості подальшого тиску на Кремль. Він також зазначив, що доходи від продажу нафти є ключовим джерелом фінансування війни проти України.

На зустрічі міністрів закордонних справ G7 в Італії Леммі закликав міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію і підтримати Україну військовою та фінансовою допомогою. Він також порушив питання міграції, гуманітарної кризи в Газі та спільної роботи зі зміцнення оборони в рамках Глобальної програми бойової авіації.