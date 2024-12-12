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У ГУР викрили понад 200 суден тіньового флоту Росії

Четвер 12 грудня 2024 16:37
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У ГУР викрили понад 200 суден тіньового флоту Росії Ілюстративне фото: ГУР викрило 238 суден тіньового флоту Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські розвідники ідентифікували 238 суден тіньового флоту Російської Федерації. Вони допомагають РФ обходити санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Як зазначили у розвідці, Росія створила тіньовий флот із застарілих танкерів. Ці судна використовують для того, щоб обходити західні санкції та заробляти мільярди доларів на експорті нафти.

"Ці гроші живлять її воєнну машину, підтримують терористів в усьому світі та фінансують нові злочини", - йдеться в повідомленні ГУР.

У розвідці зауважили, що тіньовий флот Росії є викликом для світової безпеки. Адже експорт викопного палива є ключовим джерелом фінансування для нарощування військової сили РФ.

Фото: у ГУР викрили понад 200 суден тіньового флоту Росії (t.me/DIUkraine)

Наразі тіньовий флот РФ налічує понад тисячу переважно застарілих, погано обслуговуваних суден без належного страхування. Вони мають заплутану структуру власності та управління, і розташовуються у "дружніх" до РФ країнах.

Санкції проти Росії

У липні цього року вперше під санкції потрапили судна російського "тіньового флоту" РФ.

Наприкінці листопада Велика Британія наклала санкції на 30 суден із так званого "тіньового флоту" Росії, який займався транспортуванням нафти і нафтопродуктів на мільярди фунтів стерлінгів. Це наймасштабніший пакет санкцій такого роду, спрямований на обмеження здатності Кремля фінансувати війну в Україні.

Більш детально про російський "тіньовий флот" - у матеріалі РБК-Україна.

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