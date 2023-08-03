РФ може завдати ракетного удару по Україні після атак дронів, - Гуменюк

Вона не виключає, що війська РФ можуть готуватися до нового обстрілу України ракетами, тому вивели носії у море.

"Корабельне угруповання розгорнуто досить потужно - 17 кораблів у Чорному морі, 1 корабель, як зазвичай, чергує в Азовському. Два ракетоносії продовжують бойове чергування - надводний і підводний, 12 ракет "Калібрів", - заявила Гуменюк.

Вона додала, що після тривалої паузи та атаки дронів на один з портів росіяни знову вивели ракети у море. За її словами, це може свідчити про підготовку до нового обстрілу.

"Аналіз свідчить, що після "шахедної" атаки ворог застосовує ракети, спираючись на ті дані, які отримали, аналізуючи попередню атаку. Тобто виявлення систем ППО і прокладання маршрутів для ракет з максимальним ураженням", - зазначила речниця.

Гуменюк попередила українців про загрозу нових атак та закликала бути уважнішими до повітряних тривог.

Останні атаки

Нагадаємо, минулої ночі російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе іранського виробництва. Сили ППО знищили 23 дрони, але були влучання.

Окупанти вчергове вдарили по одному з портів України. Також були зафіксовані пошкодження у столиці та Київській області через падіння уламків збитих "Шахедів".

Крім того, в ніч на 3 серпня російські війська випустили у бік Києві 15 дронів. На щастя, сили протиповітряної оборони збили всі ворожі безпілотники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.