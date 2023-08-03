РФ может нанести ракетный удар по Украине после атак дронов, - Гуменюк

Она не исключает, что войска РФ могут готовиться к новому обстрелу Украины ракетами, поэтому вывели носители в море.

"Корабельная группировка развернута достаточно мощно - 17 кораблей в Черном море, 1 корабль, как обычно, дежурит в Азовском. Два ракетоносителя продолжают боевое дежурство - надводный и подводный, 12 ракет "Калибров", - заявила Гуменюк.

Она добавила, что после длительной паузы и атаки дронов на один из портов россияне снова вывели ракеты в море. По ее словам, это может свидетельствовать о подготовке к новому обстрелу.

"Анализ свидетельствует, что после "шахедной" атаки враг применяет ракеты, опираясь на полученные данные, анализируя предварительную атаку. То есть выявление систем ПВО и создание маршрутов для ракет с максимальным поражением", - отметила спикер.

Гуменюк предупредила украинцев об угрозе новых атак и призвала быть внимательнее к воздушным тревогам.

Последние атаки

Напомним, минувшей ночью российская армия атаковала Украину дронами-камикадзе иранского производства. Силы ПВО уничтожили 23 дрона, но были попадания.

Оккупанты в очередной раз ударили по одному из портов Украины. Также были зафиксированы повреждения в столице и Киевской области из-за падения обломков сбитых "Шахедов".

Кроме того, в ночь на 3 августа российские войска выпустили в сторону Киева 15 дронов. К счастью, силы противовоздушной обороны сбили все вражеские беспилотники.

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