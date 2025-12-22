UA

Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

РФ може завдати масованого удару на Різдво: Зеленський доручив посилити ППО

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Наталія Кава, Олена Чернякова

Росія може вдатися до масованих ударів по Україні у різдвяні дні, попри заяви про відсутність так званого "різдвяного перемир’я".

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на зустрічі з дипломатами.

За його словами, подібні сигнали з боку РФ є елементом залякування, на які Україна реагує посиленням роботи розвідки.

"Коли Росія каже, що різдвяного перемир’я не буде, це завжди те, що вони говорять, - підкреслення загроз. Після таких сигналів я попросив максимально посилити нашу розвідку, щоб чітко розуміти, де ми знаходимося", - зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що українська сторона розглядає ризик атак саме на Різдво, оскільки такі дії відповідають практиці агресора. У зв’язку з цим на Ставці Верховного головнокомандувача ключовим питанням стало посилення протиповітряної оборони.

"Ми розуміємо, що в ці дні вони можуть здійснити масовані удари. Тому питання номер один 0 ППО, захист наших міст, сил і громад, особливо 23, 24 і 25 числа", - сказав президент.

Водночас Зеленський визнав, що ситуація ускладнюється дефіцитом засобів протиповітряної оборони. Він наголосив, що військові роблять усе можливе для захисту країни, а цивільних закликав бути максимально уважними у святкові дні та не ігнорувати сигнали тривоги, оскільки, за його словами, для ворога "нічого святого немає".

Що передувало

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Росію оголосити різдвяне перемир'я. Він висловив переконання, що саме це може стати прологом до постійного припинення вогню.

"Можливо, у російського керівництва ще залишилася хоч крапля людської гідності, і воно дасть спокій людям на Різдво. Тепер тільки від Росії залежить, чи вдасться перемир'я до Різдва", - сказав Мерц.

Пропозицію підтримав президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що багато в цьому питанні залежить від політичної волі Росії.

"США підтримують цю ідею, я, як президент України, безумовно, теж її підтримую. Я вважаю, що енергетичне перемир'я нормальне, будь-яке", - розповів президент України.

