РФ может нанести массированный удар на Рождество: Зеленский поручил усилить ПВО

По его словам, подобные сигналы со стороны РФ являются элементом запугивания, на которые Украина реагирует усилением работы разведки.

"Когда Россия говорит, что рождественского перемирия не будет, это всегда то, что они говорят, - подчеркивание угроз. После таких сигналов я попросил максимально усилить нашу разведку, чтобы четко понимать, где мы находимся", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что украинская сторона рассматривает риск атак именно на Рождество, поскольку такие действия соответствуют практике агрессора. В связи с этим на Ставке Верховного главнокомандующего ключевым вопросом стало усиление противовоздушной обороны.

"Мы понимаем, что в эти дни они могут осуществить массированные удары. Поэтому вопрос номер один 0 ПВО, защита наших городов, сил и общин, особенно 23, 24 и 25 числа", - сказал президент.

В то же время Зеленский признал, что ситуация осложняется дефицитом средств противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что военные делают все возможное для защиты страны, а гражданских призвал быть максимально внимательными в праздничные дни и не игнорировать сигналы тревоги, поскольку, по его словам, для врага "ничего святого нет".