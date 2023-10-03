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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ може затримувати критиків її вторгнення в Україну за допомогою дружніх країн

Ілюстративне фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росія, за допомогою дружніх до неї країн, може спробувати затримати осіб, які виступають за покарання Москви за її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зокрема, представники Латвії заявили, що минулого тижня російська влада звернулася з "політично вмотивованим запитом" про затримання громадянина їх країни в одній з країн Співдружності Незалежних Держав (СНД). При цьому у МЗС Латвії заявили, що невідомий громадянин був повернутий додому.

Варто зауважити, що Латвія є однією з країн, які найгостріше критикують напад Росії на Україну і найбільшим прихильником надання зброї Києву.

Відносини Латвії та Росії

Нагадаємо, що 13 вересня Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію автомобілі з російськими номерами.

Так, у разі прибуття на кордон машини з російською реєстрацією водій і пасажири будуть змушені повернутися до РФ або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.

Також поліція Латвії пригрозила штрафувати водіїв, на авто яких розміщено "потенційно провокаційні надписи російською мовою".

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Війна Росії проти УкраїниЛатвія