РФ може затримувати критиків її вторгнення в Україну за допомогою дружніх країн

Зокрема, представники Латвії заявили, що минулого тижня російська влада звернулася з "політично вмотивованим запитом" про затримання громадянина їх країни в одній з країн Співдружності Незалежних Держав (СНД). При цьому у МЗС Латвії заявили, що невідомий громадянин був повернутий додому.

Варто зауважити, що Латвія є однією з країн, які найгостріше критикують напад Росії на Україну і найбільшим прихильником надання зброї Києву.

Відносини Латвії та Росії

Нагадаємо, що 13 вересня Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію автомобілі з російськими номерами.

Так, у разі прибуття на кордон машини з російською реєстрацією водій і пасажири будуть змушені повернутися до РФ або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.

Також поліція Латвії пригрозила штрафувати водіїв, на авто яких розміщено "потенційно провокаційні надписи російською мовою".

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