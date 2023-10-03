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РФ может задерживать критиков ее вторжения в Украину с помощью дружественных стран

Иллюстративное фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россия, с помощью дружественных к ней стран, может попытаться задержать лиц, выступающих за наказание Москвы за ее вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В частности, представители Латвии заявили, что на прошлой неделе российские власти обратились с "политически мотивированным запросом" о задержании гражданина их страны в одной из стран Содружества Независимых Государств (СНГ). При этом в МИД Латвии заявили, что неизвестный гражданин был возвращен домой.

Стоит отметить, что Латвия является одной из стран, наиболее остро критикующих нападение России на Украину и крупнейшим сторонником предоставления оружия Киеву.

Отношения Латвии и России

Напомним, что 13 сентября Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию автомобили с российскими номерами.

Так, в случае прибытия на границу машины с российской регистрацией, водитель и пассажиры будут вынуждены вернуться в РФ или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Также полиция Латвии пригрозила штрафовать водителей, на авто которых размещены "потенциально провокационные надписи на русском языке".

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Война России против УкраиныЛатвия