У Латвії планують штрафувати водіїв за наклейки "я росіянин" на автомобілях

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Латвії у Twitter.

Як зазначили у відомстві, мова йде про надписи на авто по типу "я росіянин" або "я росіянка".

На думку силовиків, дані надписи можуть бути сприйняті як підтримка військової агресії Росії в Україні. Якщо поліція побачить такі надписи, то накаже відразу ж їх прибрати, а також пояснити мету та мотивацію розміщення наклейки.

Окрім цього водія можуть оштрафувати за пропагування військової агресії.

Зауважимо, у Латвії передбачено кримінальну відповідальність за виправдання та героїзацію воєнних злочинів збройних сил Росії на території України.

Що цьому передувало

Естонія, Литва та Латвія 13 вересня оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію автомобілі з російськими номерами.

Таким чином у разі прибуття на кордон машини з номерами РФ водій і пасажири повинні будуть змушені повернутися до Росії, або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.

Пізніше в Естонії запропонували перереєструвати автомобілі з російськими номерами, які перебувають у країні. Або такі авто пропонують конфіскувати. Але в уряді зазначають, що ще не вирішили, як бути з автомобілями з російською реєстрацією, що знаходяться на території країни, і розглядають різні варіанти.

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