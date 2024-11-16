РФ може використати невизначеність США щодо України для впливу на країни Європи, - ISW

Кремль посилює свою кампанію рефлексивного контролю, щоб вплинути на прийняття рішень Заходом на користь РФ. Це відбувається під час невизначеності політики США щодо України.

Аналітики дійшли такого висновку, в тому числі виходячи з подій попереднього дня. Зокрема, 15 листопада російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Під час бесіди він повторив кілька інформаційних операцій Кремля, спрямованих на вплив на німецький уряд та інші західні держави з метою тиску на Україну, а також примусу її до мирних переговорів замість того, щоб надавати країні подальшу військову підтримку.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський назвав розмову Шольца та Путіна "скринею Пандори" і попередив, що ця розмова допомагає керівнику Кремля досягти його ключових цілей. Мова йде про зниження ізоляції в міжнародному співтоваристві та старт переговорів на кращих для Росії умовах, "які ні до чого не приведуть".

ISW пише, що Путін та інші високопосадовці РФ останнім часом посилили риторику, спрямовану на вплив на зовнішню політику нового уряду США за обраного президента Дональда Трампа.

Також Кремль нещодавно підтвердив своє небажання йти на компроміс щодо умов будь-яких можливих майбутніх переговорів, паралельно вказуючи на те, що давня мета Кремля, а саме повна капітуляція України - залишається незмінною.

Аналітики вважають, що Кремль, ймовірно, намагається скористатися невизначеністю майбутньої політики США щодо України, посиливши свою компанію рефлексивного контролю проти європейських союзників української держави.

Зокрема, чиновники РФ, в тому числі секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу та міністр оборони Андрій Білоусов, використовували телефонні дзвінки із західними політичними та оборонними чиновниками для поширення інформації про операції Кремля. Також це були спроби загрожувати Заходу, щоб він пішов на передчасні поступки щодо суверенітету та територіальної цілісності України.