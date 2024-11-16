РФ использует неопределенность США по Украине для влияния на решения стран Европы, - ISW

Кремль усиливает свою кампанию рефлексивного контроля, чтобы повлиять на принятие решений Западом в пользу РФ. Это происходит во время неопределенности политики США по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики пришли к такому выводу, в том числе исходя из событий предыдущего дня. В частности, 15 ноября российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе беседы он повторил несколько информационных операций Кремля, направленных на влияние на немецкое правительство и другие западные государства с целью давление на Украину, а также принуждения ее к мирным переговорам вместо того, чтобы предоставлять стране дальнейшую военную поддержку.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал разговор Шольца и Путина "ящиком Пандоры" и предупредил, что этот разговор помогает руководителю Кремля достичь его ключевых целей. Речь идет о снижении изоляции в международном сообществе и старте переговоров на предпочтительных для России условиях, "которые ни к чему не приведут".

ISW пишет, что Путин и другие высокопоставленные чиновники РФ в последнее время усилили риторику, направленную на влияние на внешнюю политику нового правительства США при избранном президенте Дональд Трампе.

Также Кремль недавно подтвердил свое нежелание идти на компромисс по условиям любых возможных будущих переговоров, параллельно указывая на то, что давняя цель Кремля, а именно полная капитуляция Украины - остается неизменнной.

Аналитики считают, что Кремль, вероятно, стремиться воспользоваться неопределенностью относительно будущего политики США по Украине, усилив свою компанию рефлексивного контроля против европейских союзников украинского государства.

В частности, чиновники РФ, в том числе секретарь Совбеза России Сергей Шойгу и министр обороны Андрей Белоусов, использовали телефонные звонки с западными политическими и оборонными чиновниками для распространения информации об операциях Кремля. Также это были попытки угрожать Западу, чтобы он пошел на преждевременные уступки в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины.