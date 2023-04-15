РФ може видавати електронні повістки жителям окупованих територій, - мер Мелітополя

Росіяни вже можуть роздавати повістки мешканцям тимчасово зайнятих територій України в електронному форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Окупанти придумали спосіб мобілізувати мешканців РФ і захоплених частин України - створили електронний реєстр військовозобов’язаних і роздаватимуть електронні повістки", - йдеться у заяві.

За його словами, реальна можливість стати "гарматним м’ясом" для РФ поки що тільки у тих, хто взяв паспорти Росії.

"Проте в небезпеці всі мешканці захоплених територій України. Окупаційні соціальні "служби" та "медзаклади" також можуть передавати дані в реєстр військовозобов’язаних", - додав Федоров.

Мер Мелітополя закликав людей виїжджати з окупованих територій України, за останні тижні це зробило вже понад 2000 людей.