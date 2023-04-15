РФ может выдавать электронные повестки жителям оккупированных территорий, - мэр Мелитополя
Россияне уже могут раздавать повестки жителям временно занятых территорий Украины в электронном формате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"Оккупанты придумали способ мобилизовать жителей РФ и захваченных частей Украины – создали электронный реестр военнообязанных и будут раздавать электронные повестки", – говорится в заявлении.
По его словам, реальная возможность стать "пушечным мясом" для РФ пока только у тех, кто взял паспорта России.
"Однако в опасности все жители захваченных территорий Украины. Оккупационные социальные "службы" и "медучреждения" также могут передавать данные в реестр военнообязанных", - добавил Федоров.
Мэр Мелитополя призвал людей выезжать с оккупированных территорий Украины, за последние недели это сделало уже более 2000 человек.
Напомним, что сегодня российский диктатор Владимир Путин подписал закон о введении в стране новых методов мобилизации для россиян. Теперь в России повестки будут отправлять онлайн.
Ранее РБК-Украина сообщало, что 11 апреля российская Госдума одобрила законопроекты, вводящие новые методы для мобилизации россиян. В частности, предлагается выдача повесток онлайн, а на военный учет будут ставить даже без присутствия гражданина в военкомате.
Напомним, в России с 1 апреля стартовал весенний призыв на военную службу. В рамках него российский диктатор Владимир Путин хочет призвать 147 тысяч россиян.
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