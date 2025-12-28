РФ не може створити стратегічний резерв і збільшити темпи та масштаби наступів, - ISW

Що передувало

У своєму зведенні аналітики торкнулися вчорашніх слів глави ГУР Кирила Буданова про те, що РФ виконала свій план із набору 403 тисяч осіб в армію і перевершить поставлену мету до кінця року.

Зокрема, за словами Буданова, Росія може продовжувати набір протягом "тривалого часу", з огляду на чисельність населення і фінансові ресурси. Ба більше, Кремль планує збільшити мобілізацію до 409 тисяч осіб у 2026 році.

Також глава ГУР сказала, що РФ ще не створила стратегічний резерв у необхідному обсязі, оскільки "постійно" використовує оперативний резерв для підтримки поточних бойових дій проти України.

Що говорять оцінки ISW

Згідно з оцінками ISW, Кремль створює умови для примусового часткового призову в резерв, щоб підтримувати чисельність військ, а також, можливо, для спроби створення стратегічного резерву в умовах великих втрат, що зберігаються, РФ у війні проти України.

Аналітики підкреслили, що в їхньому аналізі основна увага приділялася проблемам, з якими, судячи з усього, стикаються вербувальники під час залучення добровольців за рахунок коштів, які Кремль готовий платити. Це те питання, якого Буданов не торкнувся.

У ISW пишуть, що армія РФ наразі підтримує достатній рівень припливу людей, щоб заповнювати втрати. Однак Росія не змогла створити досить великі резерви, щоб забезпечити необхідний приплив особового складу на певну ділянку фронту без передислокації з інших районів.

"Необхідність залучення резервістів з деяких ділянок лінії фронту для зосередження на оперативно значущих операціях часто призводить до недоукомплектованості флангів Росії, що створює вразливості, іноді даючи змогу українським силам контратакувати й відвоювати територію", - пояснюють експерти.

Так, ЗСУ нещодавно змогли відвоювати території на північ від Гуляйполя, коли РФ наступала на центр міста, а також Україна визволила значну частину російського прориву в напрямку Добропілля (на північний захід від Покровська) під час наступу Росії на Покровськ на початку листопада.

"Звільнення Україною більшої частини Куп'янська також стало можливим завдяки концентрації російських військ в інших місцях на лінії фронту та відсутності готових російських оперативних резервів у цьому районі", - додали експерти.

Який висновок роблять в ISW

Аналітики вважають, що наразі росіяни не можуть відкрити новий фронт і не можуть розширити нещодавні обмежені атаки в Сумській та Харківській областях.

Зокрема, обмеження РФ у її людських ресурсах, на відміну від її загальної чисельної переваги в населенні, є серйозним обмеженням для російських операцій і, ймовірно, залишаться такими наступного року.

"Таким чином, російські війська навряд чи зможуть кардинально змінити темпи і масштаби просування лінією фронту у 2026 році, якщо підтримка України збережеться на нинішньому рівні. Повільний характер наступу російських військ тягне за собою високі втрати, і російським військам необхідний персонал, що прибуває, для заповнення втрат на активних ділянках фронту, щоб підтримувати повільний, але стійкий темп просування", - резюмували в ISW.