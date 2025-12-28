РФ не может создать стратегический резерв и увеличить темпы и масштабы наступлений, - ISW

Что предшествовало

В своей сводке аналитики коснулись вчерашних слов главы ГУР Кирилла Буданова о том, что РФ выполнила своей план по набору 403 тысяч человек в армию и превзойдет поставленную цель к концу года.

В частности, по словам Буданова, Россия может продолжать набор в течение "долгого времени", учитывая численность населения и финансовые ресурсы. Более того я Кремль планирует увеличить мобилизацию до 409 тысяч человек в 2026 году.

Также глава ГУР сказала что РФ еще не создала стратегический резерв в необходимом объеме, поскольку "постоянно" использует оперативный резерв для поддержки текущих боевых действий против Украины.

Что говорят оценки ISW

Согласно оценкам ISW, Кремль создает условия для принудительного частичного призыва в резерв, чтобы поддерживать численность войск, а также, возможно, для попытки создания стратегического резерва в условиях сохраняющихся больших потерь РФ в войне против Украины.

Аналитики подчеркнули, что в их анализе основное внимание уделялось проблемам, с которыми, судя по всему, сталкиваются вербовщики при привлечении добровольцев за счет средств, которые Кремль готов платить. Этот тот вопрос, который Буданов не затронул.

В ISW пишут, что армия РФ на данный момент поддерживает достаточный уровень притока людей, чтобы восполнять потери. Однако Россия не смогла создать достаточно большие резервы, чтобы обеспечить необходимый приток личного состава на определенный участок фронта без передислокации из других районов.

"Необходимость привлечения резервистов с некоторых участков линии фронта для сосредоточения на оперативно значимых операциях часто приводит к недоукомплектованности флангов России, что создает уязвимости, иногда позволяя украинским силам контратаковать и отвоевать территорию", - объясняют эксперты.

Так, ВСУ недавно смогли отвоевать территории к северу от Гуляйполя, когда РФ наступала на центр города, а также Украина освободила значительную часть российского прорыва в направлении Доброполье (северо-западнее Покровска) во время наступления России на Покровск в начале ноября.

"Освобождение Украиной большей части Купянска также стало возможным благодаря концентрации российских войск в других местах на линии фронта и отсутствию готовых российских оперативных резервов в этом районе", - добавили эксперты.

Какой вывод делают в ISW

Аналитики считают, что в настоящее время россияне не могут открыть новый фронт и не могут расширить недавние ограниченные атаки в Сумской и Харьковской областях.

В частности, ограничения РФ в ее людских ресурсах, в отличие от ее общего численного превосходства в населении, являются серьезным ограничением для российских операций и, вероятно, останутся таковыми в следующем году.

"Таким образом, российские войска вряд ли смогут кардинально изменить темпы и масштабы продвижения по линии фронта в 2026 году, если поддержка Украины сохранится на нынешнем уровне. Медленный характер наступления российских войск влечет за собой высокие потери, и российским войскам необходим прибывающий персонал для восполнения потерь на активных участках фронта, чтобы поддерживать медленный, но устойчивый темп продвижения", - резюмировали в ISW.