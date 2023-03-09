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РФ може ще два роки воювати проти України з поточною інтенсивністю, - розвідка Литви

Фото: глава військової розвідки Литви Елегіюс Павлавічус (vsd lt)
Автор: Дмитро Браславський

Росія може ще два роки продовжувати війну проти України з теперішньою інтенсивністю, оскільки країна має необхідні для цього ресурси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави військової розвідки Литви Елегіюса Павлавічуса, яку приводить Sky News.

"Тих ресурсів, якими зараз володіє Росія, вистачить, щоб продовжити війну з нинішньою інтенсивністю протягом двох років", - сказав Павлавічус.

За його словами, це також буде залежати від підтримки російських військових з боку таких держав, як Іран та КНДР.

"Якщо поглянути на те, що Росія сьогодні має, наприклад, стратегічний резерв, техніку, боєприпаси, озброєння, то вона може це вести з нинішньою інтенсивністю два роки", - додав голова розвідки Литви.

Головний радник головнокомандувача ЗСУ генерал Віктор Назаров заявляв, що війна Росії проти України може тривати ще щонайменше один рік.

У польському Міноборони вважають, що Росія загрузла в Україні як у Чечні чи Афганістані. І ця війна може тривати ще місяці.

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