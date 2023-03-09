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РФ может еще два года воевать против Украины с текущей интенсивностью, - разведка Литвы

Фото: глава военной разведки Литвы Элегиус Павлавичюс (vsd lt)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия может еще два года продолжать войну против Украины с нынешней интенсивностью, поскольку у страны есть необходимые для этого ресурсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы военной разведки Литвы Элегиуса Павлавичюса, которое приводит Sky News.

"Тех ресурсов, которыми сейчас владеет Россия, хватит, чтобы продолжить войну с нынешней интенсивностью в течение двух лет", - сказал Павлавичюс.

По его словам, это будет зависеть от поддержки российских военных со стороны таких государств, как Иран и КНДР.

"Если взглянуть на то, что у России сегодня есть, например, стратегический резерв, техника, боеприпасы, вооружение, то она может это вести с нынешней интенсивностью два года", - добавил глава разведки Литвы.

Главный советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров заявлял , что война России против Украины может продолжаться еще не менее одного года.

В польском Минобороны считают, что Россия погрязла в Украине как в Чечне или Афганистане. И эта война может занять еще месяцы.

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