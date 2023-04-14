РФ не може проводити широкомасштабні наступальні операції на кількох напрямках одночасно, - ISW

Аналітики переконані, що сьогодні російські окупанти не здатні проводити декілька наступальних операцій одночасно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Фахівці навели слова заступника
Водночас бригадний генерал вказав, що РФ приблизно з 30 березня втратила близько 4000 одиниць особового складу ПВК "Вагнер" і звичайних військ у Бахмуті.
Ключові висновки Інституту вивчення війни:
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