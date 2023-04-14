UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ не може проводити широкомасштабні наступальні операції на кількох напрямках одночасно, - ISW

Фото: Росіяни не можуть проводити декілька наступальних операцій одночасно (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Аналітики переконані, що сьогодні російські окупанти не здатні проводити декілька наступальних операцій одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Фахівці навели слова заступника

Водночас бригадний генерал вказав, що РФ приблизно з 30 березня втратила близько 4000 одиниць особового складу ПВК "Вагнер" і звичайних військ у Бахмуті.

Ключові висновки Інституту вивчення війни:

  • Високопоставлений український чиновник попередив, що Росія може перетворитися на серйозну загрозу для України в довгостроковій перспективі, незважаючи на серйозні проблеми з формуванням збройних сил сьогодні.
  • Кремль ще не взявся за необхідну реорганізацію своїх військових зусиль, щоб використовувати ефект масштабу для підтримки великого формування російських військ.
  • Російський диктатор Володимир Путін особисто погодив арешт кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича.
  • Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна.
  • Російські війська продовжували наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Російські війська продовжують зміцнювати свої позиції на півдні України, готуючись до можливого українського контрнаступу.
  • Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин і його прихильники продовжують ворожнечу з владою Санкт-Петербурга.
  • Повідомляється, що ПВК "Вагнео" навчає українських дітей поводитися зі зброєю в рамках Юнармії на окупованих територіях України.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков розповів, що окупанти щодня втрачають у середньому 500 солдат у районі Бахмуту, що вичерпує їхні наступальні можливості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна Росії проти України