РФ не может проводить широкомасштабные наступательные операции на нескольких направлениях одновременно, - ISW

Аналитики убеждены, что сегодня российские оккупанты не способны проводить несколько наступательных операций одновременно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Специалисты привели слова
В то же время бригадный генерал указал, что РФ примерно с 30 марта потеряла около 4000 единиц личного состава ЧВК "Вагнер" и обычных войск в Бахмуте.
Ключевые выводы Института изучения войны:
Высокопоставленный украинский чиновник предупредил, что Россия может превратиться в серьезную угрозу для Украины в долгосрочной перспективе, несмотря на серьезные проблемы с формированием вооруженных сил сегодня.
Кремль еще не принялся за необходимую реорганизацию своих военных усилий, чтобы использовать эффект масштаба для поддержки большого формирования российских войск.
Российский диктатор Владимир Путин лично согласовал арест корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная.
Российские войска продолжали наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк.
Российские войска продолжают укреплять свои позиции на юге Украины, готовясь к возможному украинскому контрнаступлению.
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его сторонники продолжают вражду с властями Санкт-Петербурга.
Сообщается, что ЧВК "Вагнер" учит украинских детей обращаться с оружием в рамках Юнармии на оккупированных территориях Украины.