RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ не может проводить широкомасштабные наступательные операции на нескольких направлениях одновременно, - ISW

Фото: Россияне не могут проводить несколько наступательных операций одновременно (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Аналитики убеждены, что сегодня российские оккупанты не способны проводить несколько наступательных операций одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Специалисты привели слова

В то же время бригадный генерал указал, что РФ примерно с 30 марта потеряла около 4000 единиц личного состава ЧВК "Вагнер" и обычных войск в Бахмуте.

Ключевые выводы Института изучения войны:

  • Высокопоставленный украинский чиновник предупредил, что Россия может превратиться в серьезную угрозу для Украины в долгосрочной перспективе, несмотря на серьезные проблемы с формированием вооруженных сил сегодня.
  • Кремль еще не принялся за необходимую реорганизацию своих военных усилий, чтобы использовать эффект масштаба для поддержки большого формирования российских войск.
  • Российский диктатор Владимир Путин лично согласовал арест корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.
  • Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная.
  • Российские войска продолжали наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк.
  • Российские войска продолжают укреплять свои позиции на юге Украины, готовясь к возможному украинскому контрнаступлению.
  • Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его сторонники продолжают вражду с властями Санкт-Петербурга.
  • Сообщается, что ЧВК "Вагнер" учит украинских детей обращаться с оружием в рамках Юнармии на оккупированных территориях Украины.

Напомним, министр обороны Алексей Резников рассказал, что оккупанты ежедневно теряют в среднем 500 солдат в районе Бахмута, что исчерпывает их наступательные возможности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна России против Украины