РФ может объявить об окончании "энергетического перемирия" и усилить обстрелы, - ISW
Российская Федерация (РФ) может вскоре заявить о завершении "энергетического перемирия" и усилить удары по территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Как пишет ISW, до сих пор точные параметры перемирия, включая дату его завершения, остаются непонятными. В то же время глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров, в комментарии российским СМИ заявил, что "таких договоренностей (энергетического, - ред.) нет" и напомнил, что Россия отклонила предложение Вашингтона по 30-дневному полному прекращению огня.
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков, в свою очередь, 15 апреля заявил, что Кремль уточнит дату окончания "энергетического перемирия" у Министерства обороны России и добавил, что "все будет зависеть от дальнейших приказов верховного главнокомандующего Владимира Путина".
Отдельно ISW добавляет, что с 18 марта российские официальные лица, не имея никаких доказательств, регулярно обвиняют Украину в нарушении "энергетического перемирия".
"Российские войска могут усилить дальние удары по Украине в ближайшие дни, поскольку перемирие подходит к концу", - добавляет Институт изучения войны.
"Энергетическое перемирие"
В марте Украина согласилась на предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Однако Россия не поддержала эту идею, заявив, что это соглашение "не решит проблем" РФ. В то же время без дополнительных условий Москва согласилась лишь на взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам. Так или иначе, страна-террорист продолжала ежедневные обстрелы Украины, в том числе и энергетической инфраструктуры.
Больше о перемирии и что о нем говорили Украина, США и Россия - в материале РБК-Украина.
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