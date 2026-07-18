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РФ може недорахуватися 10 мільйонів тонн пшениці через українські удари

05:52 18.07.2026 Сб
2 хв
Робітники годинами стоять у чергах лише для того, щоб дістатися ферми
aimg Катерина Коваль
РФ може недорахуватися 10 мільйонів тонн пшениці через українські удари Фото: Росія є найбільшим експортером пшениці у світі (Getty Images)
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Загальнонаціональна паливна криза через удари українських дронів по НПЗ та бойові дії в Азовському морі суттєво ускладнили роботу фермерів на півдні Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Загальнонаціональна паливна криза - наслідок місяців ударів українських дронів по російських НПЗ - спричинила стрибок цін на дизель, потрібний для тракторів і комбайнів.

Робітники ферм у Ростовській області стоять у чергах півдня, аби просто заправити машину і дістатися до роботи.

Як блокада Азовського моря вплинула на продажі

Азовське море - основний вихід для експорту зерна з Ростовської області. Через обмеження судноплавства пропозиції купити зерно практично зникли.

Ситуація демонструє масштаб перебоїв для фермерів Росії - найбільшого у світі експортера пшениці - через посилену кампанію ударів України по енергетичній інфраструктурі та загострення морських бойових дій в Азовському та Чорному морях.

Що каже влада

Міністерство сільського господарства Росії заявило, що перспективи цьогорічного врожаю хороші, однак визнало занепокоєння з паливом у всіх регіонах, пообіцявши фермерам, що держава забезпечить необхідне паливо.

Оцінка аналітиків

За оцінкою аналітиків дослідницької компанії SovEcon, якщо військового рішення для відкриття Азовського моря не буде, а ситуація затягнеться на більшу частину другого півріччя, Росія може недопостачати на світовий ринок 5-10 мільйонів тонн пшениці.

Торік Росія експортувала понад 61 мільйон тонн зерна, включно з 46 мільйонами тонн пшениці.

За оцінками, фермери вже втрачають близько 1000 рублів за тонну зерна через зростання цін на дизель, а обмеження в Азовському морі фактично подвоюють цю суму. Фінансовий тиск може змусити фермерів ще більше скоротити площі посівів зерна, продовжуючи тенденцію, яка триває з 2022 року.

За даними Axios, подорожчання пального через ці атаки відчули навіть у США.

Сам Путін нещодавно визнав, що атаки українських дронів створили для Росії "певні проблеми з нафтопродуктами", хоча й запевнив, що ситуацію нібито вдається взяти під контроль.

Попри ці заяви, російські НПЗ наразі покривають лише близько 65% сезонної потреби країни у бензині - такий дефіцит став наслідком ударів по низці найбільших нафтопереробних заводів країни-агресорки.

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Російська Федерація Фермери дефицит бензина
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