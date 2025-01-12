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РФ може діставати КАБами до Дніпропетровської області: жителів попередили про загрозу

Фото: жителів Дніпропетровської області попередили про загрозу обстрілів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Лінія фронту підсунулася до кордонів Дніпропетровської області. Це означає, що існує загроза обстрілів керованими авіабомбами та артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської облради Миколу Лукашука в Telegram.

Він зазначив, що, за даним ресурсу Deep State, відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровської області скоротилася до менш ніж 7 кілометрів (від тимчасово окупованого села Солоне Донецької області).

"Це означає, що ворог вже може завдавати ударів керованими авіабомбами (КАБ) та артилерією по наших прикордонних громадах з території Донецької області", - попередив Лукашук.

За його словами, у зоні підвищеної небезпеки опиняються Великомихайлівська, Маломихайлівська, Новопавлівська, Межівська, Покровська, Петропавлівська та Васильківська громади.

Він наголосив, що небезпека поширюється на східну частину Синельниківського району і сусідні території, зокрема прикордонні території Павлоградського району зі сторони Покровського напрямку.

"Мешканцям зазначених громад важливо серйозно ставитися до сигналів повітряної тривоги та неухильно дотримуватися правил безпеки", - додав голова облради.

Фото: лінія фронту підсунулася до Дніпропетровської області (t.me/mykola_lukashuk)

Загроза для Дніпропетровської області

Протягом двох місяців загострюється ситуація навколо Великої Новосілки Донецької області. Населений пункт розташований поблизу адмінкордону з Запорізькою та Дніпропетровською областями.

Представники Сил оборони України зазначають, що у разі успіху окупантів це дає їм можливість для наступу на кількох напрямків. Тому ворог намагається прорвати оборону ЗСУ та захопити логістичні шляхи.

Більше про те, що відбувається на фронті та є загроза для Дніпропетровської області - у матеріалі РБК-Україна.

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