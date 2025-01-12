РФ может доставать КАБами до Днепропетровской области: жителей предупредили об угрозе

Он отметил, что, по данным ресурса Deep State, расстояние от линии фронта до границ Днепропетровской области сократилось до менее чем 7 километров (от временно оккупированного села Соленое Донецкой области).

"Это означает, что враг уже может наносить удары управляемыми авиабомбами (КАБ) и артиллерией по нашим приграничным общинам с территории Донецкой области", - предупредил Лукашук.

По его словам, в зоне повышенной опасности оказываются Великомихайловская, Маломихайловская, Новопавловская, Межевская, Покровская, Петропавловская и Васильковская громады.

Он отметил, что опасность распространяется на восточную часть Синельниковского района и соседние территории, в частности приграничные территории Павлоградского района со стороны Покровского направления.

"Жителям указанных громад важно серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги и неуклонно соблюдать правила безопасности", - добавил глава облсовета.

Фото: линия фронта подсунулась к Днепропетровской области (t.me/mykola_lukashuk)