РФ может доставать КАБами до Днепропетровской области: жителей предупредили об угрозе

Линия фронта подсунулась к границам Днепропетровской области. Это означает, что существует угроза обстрелов управляемыми авиабомбами и артиллерией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука в Telegram.
Он отметил, что, по данным ресурса Deep State, расстояние от линии фронта до границ Днепропетровской области сократилось до менее чем 7 километров (от временно оккупированного села Соленое Донецкой области).
"Это означает, что враг уже может наносить удары управляемыми авиабомбами (КАБ) и артиллерией по нашим приграничным общинам с территории Донецкой области", - предупредил Лукашук.
По его словам, в зоне повышенной опасности оказываются Великомихайловская, Маломихайловская, Новопавловская, Межевская, Покровская, Петропавловская и Васильковская громады.
Он отметил, что опасность распространяется на восточную часть Синельниковского района и соседние территории, в частности приграничные территории Павлоградского района со стороны Покровского направления.
"Жителям указанных громад важно серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги и неуклонно соблюдать правила безопасности", - добавил глава облсовета.
Фото: линия фронта подсунулась к Днепропетровской области (t.me/mykola_lukashuk)
В течение двух месяцев обостряется ситуация вокруг Великой Новоселки Донецкой области. Населенный пункт расположен вблизи админграницы с Запорожской и Днепропетровской областями.
Представители Сил обороны Украины отмечают, что в случае успеха оккупантов это дает им возможность для наступления на нескольких направлений. Поэтому враг пытается прорвать оборону ВСУ и захватить логистические пути.
Больше о том, что происходит на фронте и есть ли угроза для Днепропетровской области - в материале РБК-Украина.
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