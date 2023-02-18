РФ могла зібрати до 600 танкерів у "тіньовому флоті", щоб обходити санкції, - Bloomberg

Кількість танкерів у російському "тіньовому флоті" може становити до 600 штук, з яких 400 - перевізники сирої нафти. РФ використовує їх, аби обходити міжнародні санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Скласти воєдино точний розмір "тіньового флоту" практично неможливо, оскільки відомості про власників і приналежність більшості окремих судів до Росії охоплені таємницею", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що загальна кількість суден може становити 600 штук, з яких 400 - перевізники сирої нафти. В окремому порядку деякі судновласники називають цифру дещо нижчою - від 10% до 12% світового танкерного флоту.
Bloomberg повідомляє, що минулого року на розширення "тіньового флоту" паливних танкерів було витрачено понад 850 мільйонів доларів. Крім того, майже 1,4 мільярда доларів було інвестовано у судна для перевезення сирої нафти. Лондонська компанія EA Gibson Shipbrokers нарахувала не менше 38 суден для перевезення палива, що належать зареєстрованим у Росії компаніям.
"Фактична цифра, ймовірно, буде вищою, оскільки важко відстежити офшорні компанії, які мають велику кількість судів. Крім того, після вторгнення в Україну було продано понад 100 танкерів до країн, які не входять до G7 чи Європейського Союзу", - додали Bloomberg.
Раніше повідомлялось, що Росія створює "тіньовий флот" для доставки своєї нафти в обхід санкцій. Ймовірно, Росія закупила вже понад сотню застарілих танкерів для транспортування нафти в Індію, Китай та Туреччину.
Для перевезення нафти в інтересах Росії у світі накопичується величезний "тіньовий флот" з невідомими власниками.
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