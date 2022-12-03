Росія збирає "тіньовий флот" зі старих танкерів, щоб обійти нафтові санкції, - FT

Росія створює "тіньовий флот" для доставки своєї нафти в обхід санкцій. Ймовірно, Росія закупила вже понад сотню застарілих танкерів для транспортування нафти в Індію, Китай та Туреччину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними аналітиків Braemar, у реєстрах останнім часом збільшилася кількість невідомих покупців танкерів, яким вже 12-15 років. Здебільшого такі судна планували "списувати" за декілька років.

"Це покупці, з якими ми, як давні брокери, не знайомі. Ми впевнені, більшість цих судів призначені для Росії", - сказав один з експертів.

У Braemar вважають, що для Росії напряму чи через посередників цього року закупили 109 різних танкерів. За попередньою інформацією, РФ отримала 29 супертанкерів (VLCC), які здатні транспортувати понад 2 млн барелів нафти. Брокери запевняють, що Росія купила 31 танкер розміром Suezmax (кожен здатний перевозити близько 1 млн бар.) та 49 танкерів Aframax (близько 700 тисяч бар.).

Ці дані також підтверджують експерти з Гарвардського центру Девіса. Експерт з російської нафти Крейг Кеннеді зазначає, що після придбання протягом декількох тижнів ці танкери з'являються в Росії. За його словами, такий "тіньовий флот" РФ може знизити вплив санкції, але не вирішить проблеми.

Кеннеді вважає, що дефіцит російської нафти збільшить уже у 2023 році, коли санкції охоплять всі нафтопродукти з РФ. Москві знадобиться більше танкерів, щоб закривати всі потреби покупців. Ймовірно, дефіцит буде складати від 700 до 1,5 млн барелів в день. деякі аналітики вважають, що РФ знадобиться 240 танкерів, щоб підтримувати експортні потоки.

Нагадаємо, що з понеділка, 5 грудня, набудуть чинності санкції ЄС щодо імпорту російської нафти морем.

Крім того, з 5 грудня почне діяти обмеження максимальної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

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