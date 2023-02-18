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РФ могла зібрати до 600 танкерів у "тіньовому флоті", щоб обходити санкції, - Bloomberg

Новость на русском →
Субота 18 лютого 2023 17:57
РФ могла зібрати до 600 танкерів у "тіньовому флоті", щоб обходити санкції, - Bloomberg Фото: РФ могла зібрати до 600 танкерів у "тіньовому флоті" (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Кількість танкерів у російському "тіньовому флоті" може становити до 600 штук, з яких 400 - перевізники сирої нафти. РФ використовує їх, аби обходити міжнародні санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Скласти воєдино точний розмір "тіньового флоту" практично неможливо, оскільки відомості про власників і приналежність більшості окремих судів до Росії охоплені таємницею", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що загальна кількість суден може становити 600 штук, з яких 400 - перевізники сирої нафти. В окремому порядку деякі судновласники називають цифру дещо нижчою - від 10% до 12% світового танкерного флоту.

Bloomberg повідомляє, що минулого року на розширення "тіньового флоту" паливних танкерів було витрачено понад 850 мільйонів доларів. Крім того, майже 1,4 мільярда доларів було інвестовано у судна для перевезення сирої нафти. Лондонська компанія EA Gibson Shipbrokers нарахувала не менше 38 суден для перевезення палива, що належать зареєстрованим у Росії компаніям.

"Фактична цифра, ймовірно, буде вищою, оскільки важко відстежити офшорні компанії, які мають велику кількість судів. Крім того, після вторгнення в Україну було продано понад 100 танкерів до країн, які не входять до G7 чи Європейського Союзу", - додали Bloomberg.

Раніше повідомлялось, що Росія створює "тіньовий флот" для доставки своєї нафти в обхід санкцій. Ймовірно, Росія закупила вже понад сотню застарілих танкерів для транспортування нафти в Індію, Китай та Туреччину.

Для перевезення нафти в інтересах Росії у світі накопичується величезний "тіньовий флот" з невідомими власниками.

Росія використовує "танкери-привиди" для експорту своєї нафти в обхід західних санкцій. РФ переманює флотилію в Ірану

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