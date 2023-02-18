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РФ могла собрать до 600 танкеров в "теневом флоте", чтобы обходить санкции, - Bloomberg

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Суббота 18 февраля 2023 17:57
РФ могла собрать до 600 танкеров в "теневом флоте", чтобы обходить санкции, - Bloomberg Фото: РФ могла собрать до 600 танкеров в "теневом флоте" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Количество танкеров в российском "теневом флоте" может составить до 600 штук, из которых 400 - перевозчики сырой нефти. РФ использует их для того, чтобы обходить международные санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Составить воедино точный размер "теневого флота" практически невозможно, поскольку сведения о владельцах и принадлежности большинства отдельных судов к России охвачены тайной", - говорится в материале.

Отмечается, что общее количество судов может составить 600 штук, из которых 400 - перевозчики сырой нефти. В отдельном порядке некоторые судовладельцы называют цифру несколько ниже - от 10% до 12% мирового танкерного флота.

Bloomberg сообщает, что в прошлом году на расширение "теневого флота" топливных танкеров было израсходовано более 850 миллионов долларов. Кроме того, почти 1,4 миллиарда долларов было инвестировано в суда для перевозки сырой нефти. Лондонская компания EA Gibson Shipbrokers насчитала не менее 38 судов для перевозки топлива, принадлежащих зарегистрированным в России компаниям.

"Фактическая цифра, вероятно, будет выше, поскольку трудно отследить оффшорные компании, имеющие большое количество судов. Кроме того, после вторжения в Украину было продано более 100 танкеров в страны, не входящие в G7 или Европейский Союз", - добавили Bloomberg.

Ранее сообщалось, что Россия создает "теневой флот" для доставки своей нефти в обход санкций. Вероятно, Россия закупила уже более ста устаревших танкеров для транспортировки нефти в Индию, Китай и Турцию.

Для перевозки нефти в интересах России в мире скапливается огромный "теневой флот" с неизвестными владельцами.

Россия использует "танкеры-призраки" для экспорта своей нефти в обход западных санкций. РФ переманивает флотилию в Иран

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