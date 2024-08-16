РФ могла програти минулого року. Ходжес розкритикував Захід за затягування важливих рішень

Росія могла програти у війні ще минулого року, але західні партнери затягували важливі рішення щодо допомоги Україні.
Про це заявив колишній командувач армії США у Європі генерал Бен Ходжес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю журналістці Євгенії Клочко.
"Україна втратила час. Захід втратив величезну можливість. Росія повинна була зазнати поразки ще минулого року, але через нерішучість західних партнерів цього не сталося", - сказав Ходжес.
Він зазначив, що понад два роки адміністрація президента США Джо Байдена затягує потрібні рішення.
З іншого боку, за словами генерала, США заслуговують на повагу за ухвалення правильних рішень, але вони були дуже повільними. Наприклад, щодо того, чи може Україна використовувати американську зброю на території Росії.
"Я читав, що Салліван (радник президента США з нацбезпеки - ред.) сказав, що "це здоровий глузд, Україна повинна мати можливість вражати такі цілі". Де це було три тижні тому, коли вони говорили "ні, ми не хочемо бити по території Росії"? Я вважаю, що вони боялися, що Росія може якось застосувати ядерну зброю, якщо американська зброя буде застосована по території Росії", - зазначив Ходжес.
Нагадаємо, після початку наступу росіян на Харківську область, а також посилення обстрілів прифронтових регіонів дедалі більше союзників почали переглядати свою позицію щодо дозволу Україні бити західною зброєю по території РФ.
Наприкінці травня, після того, як дозвіл на удари по Росії підтримала ціла низка країн НАТО, в Білому домі також дали Україні "зелене світло", але з певними обмеженнями.
Так, США поки що не дозволяють глибокі удари по території РФ, але Україна може атакувати російські війська, позиції та пускові установки вздовж свого кордону.
Водночас Україна веде переговори зі Сполученими Штатами про отримання дозволу на використання балістичних ракет ATACMS для ударів по військових аеродромах на території Росії.
Раніше президент Володимир Зеленський закликав США дозволити Україні завдавати ударів по російській авіації, яка запускає по українській території керовані авіаційні бомби. Однак США все ще не схвалили такого рішення, адже бояться ескалації.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.