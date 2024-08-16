РФ могла проиграть в прошлом году. Ходжес раскритиковал Запад за затягивание важных решений

"Украина потеряла время. Запад потерял огромную возможность. Россия должна была потерпеть поражение еще в прошлом году, но из-за нерешительности западных партнеров этого не произошло", - сказал Ходжес.

Он отметил, что более двух лет администрация президента США Джо Байдена затягивает необходимые решения.

С другой стороны, по словам генерала, США заслуживают уважения принятия правильных решений, но они были очень медленными. Например, относительно того, может ли Украина использовать американское оружие на территории России.

"Я читал, что Салливан (советник президента США по нацбезопасности - ред.) сказал, что "это здравый смысл, Украина должна иметь возможность поражать такие цели". Где это было три недели назад, когда они говорили "нет, мы не хотим бить" по территории России"? Я считаю, что они боялись, что Россия может как-нибудь применить ядерное оружие, если американское оружие будет применено по территории России", - отметил Ходжес.