У Пентагоні пояснили, чому досі бояться ескалації через глибокі удари по РФ

Досі Росія не відповіла на жоден так званий перетин "червоних ліній". Однак це не означає, що вона не відповість у майбутньому.

Кореспондента Голосу Америки запитав Сінгх, чому США досі вважають, що далекобійні удари вглиб Росії призведуть до ескалації, при тому, що нині жоден перетин силами ЗСУ "червоних ліній", які встановлювала РФ, не призвів до відповіді.

Заступник речника Пентагона пояснила, що цю розмову можна продовжувати довго, але зауважила, що немає гарантій, що РФ не відповість у майбтньому.

"Те, що Росія не відповіла на щось, не означає, що вона не може чи не відповість у майбутньому", - пояснила вона.

Водночас Сінгх наголосила, що зброю та засоби для оборони надають Україна не лише США, а коаліція партнерів.

"Ті засоби, які ми їм надаємо.. Ви повинні пам'ятати, це не тільки США. Це коаліція країн, які об'єднуються через формат "Рамштайн" і надають зброю та засоби для підтримки Україні. Ми вважаємо, що найкращий спосіб, як вони можуть бути ефектними на полі бою, - це об'єднати ці можливості разом і продовжувати відкидати російські сили, щоб повернути свою суверенну територію. Це не обов'язково станеться завдаючи дальніх глибоких ударів всередині Росії. І звісно ми стурбовані ескалацією", - підкреслила вона.