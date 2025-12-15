РФ могла обманом завербувати громадян Ботсвани для війни проти України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України в Telegram .

Як зазначили у відомстві, про можливе вербування своїх громадян повідомило Міністерство закордонних справ Ботсвани.

"Викликає занепокоєння, що молоді громадяни Ботсвани могли піддатися маніпуляціям і брехливим обіцянкам з метою їх втягування в іноземну війну", - додали в МЗС.

Росіяни від самого початку повномасштабної війни здійснюють вербування іноземців, зокрема з країн Африки. Їх вводять в оману різними пропозиціями під виглядом навчання, працевлаштування або інших нібито короткострокових можливостей.

В українському міністерстві звернули увагу, що в процесі вербування беруть участь російські державні інституції. Це організована і системна політика, яка є грубим порушенням Статуту ООН, норм міжнародного гуманітарного права та фундаментальних стандартів прав людини.

У МЗС привітали, що влада Ботсвани застерегла від сумнівних вербувальних схем і проведе перевірку вищезазначеної інформації.