Головна » Новини » Війна в Україні

РФ могла обманом завербувати громадян Ботсвани для війни проти України

Київ, Понеділок 15 грудня 2025 18:23
РФ могла обманом завербувати громадян Ботсвани для війни проти України Ілюстративне фото: Росія вербує на війну проти України африканців (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Громадяни Ботсвани могли стати жертвами російських схем із вербування іноземців. Імовірно, їх заманили обманом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України в Telegram.

Як зазначили у відомстві, про можливе вербування своїх громадян повідомило Міністерство закордонних справ Ботсвани.

"Викликає занепокоєння, що молоді громадяни Ботсвани могли піддатися маніпуляціям і брехливим обіцянкам з метою їх втягування в іноземну війну", - додали в МЗС.

Росіяни від самого початку повномасштабної війни здійснюють вербування іноземців, зокрема з країн Африки. Їх вводять в оману різними пропозиціями під виглядом навчання, працевлаштування або інших нібито короткострокових можливостей.

В українському міністерстві звернули увагу, що в процесі вербування беруть участь російські державні інституції. Це організована і системна політика, яка є грубим порушенням Статуту ООН, норм міжнародного гуманітарного права та фундаментальних стандартів прав людини.

У МЗС привітали, що влада Ботсвани застерегла від сумнівних вербувальних схем і проведе перевірку вищезазначеної інформації.

Кого завербувала Росія

Нагадаємо, раніше Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України зазначив, що Росія з початку повномасштабного вторгнення завербувала вже іноземців зі 128 країн.

Найбільше на боці Росії воює громадян Північної Кореї. Йдеться про 12 тисяч осіб.

Також на боці окупантів воює велика кількість громадян Узбекистану - понад 2700 осіб.

Російська Федерація Африка Ботсвана Війна в Україні
Новини
