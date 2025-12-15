ua en ru
РФ могла обманом завербовать граждан Ботсваны для войны против Украины

Киев, Понедельник 15 декабря 2025 18:23
РФ могла обманом завербовать граждан Ботсваны для войны против Украины Иллюстративное фото: Россия вербует на войну против Украины африканцев (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Граждане Ботсваны могли стать жертвами российских схем по вербовке иностранцев. Вероятно, их заманили обманом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Telegram.

Как отметили в ведомстве, о возможной вербовке своих граждан сообщило Министерство иностранных дел Ботсваны.

"Вызывает обеспокоенность, что молодые граждане Ботсваны могли подвергнуться манипуляциям и лживым обещаниям с целью их втягивания в иностранную войну", - добавили в МИД.

Россияне с самого начала полномасштабной войны совершают вербовку иностранцев, в том числе из стран Африки. Их вводят в заблуждение различными предложениями под видом обучения, трудоустройства или других якобы краткосрочных возможностей.

В украинском министерстве обратили внимание, что в процессе вербовки участвуют российские государственные институции. Это организованная и системная политика, которая является грубым нарушением Устава ООН, норм международного гуманитарного права и фундаментальных стандартов прав человека.

В МИД поприветствовали, что власти Ботсваны предостерегли от сомнительных вербовочных схем и проведут проверку вышеупомянутой информации.

Кого завербовала Россия

Напомним, ранее Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины отметил, что Россия с начала полномасштабного вторжения завербовала уже иностранцев из 128 стран.

Больше всего на стороне России воюет граждан Северной Кореи. Речь о 12 тысячах человек.

Также на стороне оккупантов воюет большое количество граждан Узбекистана - более 2700 человек.

