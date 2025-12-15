РФ могла обманом завербовать граждан Ботсваны для войны против Украины
Граждане Ботсваны могли стать жертвами российских схем по вербовке иностранцев. Вероятно, их заманили обманом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Telegram.
Как отметили в ведомстве, о возможной вербовке своих граждан сообщило Министерство иностранных дел Ботсваны.
"Вызывает обеспокоенность, что молодые граждане Ботсваны могли подвергнуться манипуляциям и лживым обещаниям с целью их втягивания в иностранную войну", - добавили в МИД.
Россияне с самого начала полномасштабной войны совершают вербовку иностранцев, в том числе из стран Африки. Их вводят в заблуждение различными предложениями под видом обучения, трудоустройства или других якобы краткосрочных возможностей.
В украинском министерстве обратили внимание, что в процессе вербовки участвуют российские государственные институции. Это организованная и системная политика, которая является грубым нарушением Устава ООН, норм международного гуманитарного права и фундаментальных стандартов прав человека.
В МИД поприветствовали, что власти Ботсваны предостерегли от сомнительных вербовочных схем и проведут проверку вышеупомянутой информации.
Кого завербовала Россия
Напомним, ранее Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины отметил, что Россия с начала полномасштабного вторжения завербовала уже иностранцев из 128 стран.
Больше всего на стороне России воюет граждан Северной Кореи. Речь о 12 тысячах человек.
Также на стороне оккупантов воюет большое количество граждан Узбекистана - более 2700 человек.